¿Cuál es el costo del domicilio para el restaurante Tacos By Rosa Mexicano en Avenida de la República y La Pradera, Quito Tacos by rosa mexicano?

Tu pedido con Rappi en el restaurante Tacos By Rosa Mexicano en Avenida de la República y La Pradera, Quito Tacos by rosa mexicano tiene un valor de $2.3. Si quieres, puedes inscribirte a RappiPrime para no pagar este valor.